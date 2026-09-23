Manzambi tra Aston Villa e Nazionale

È veloce solo il gioco: a Birmingham, infatti, il ginevrino conduce una vita riservata. Intanto i sostenitori dell'Aston Villa gli hanno già dedicato un coro sulle note di "Zombie" dei Cranberries. Manzambi ha raccontato di non averlo sentito inizialmente durante la partita e di averlo scoperto soltanto successivamente attraverso un video su Instagram. Il giovane è inoltre candidato al "Golden Boy Award": «Naturalmente mi piacerebbe ottenere il riconoscimento, ma il mio focus è sull'allenamento».

In Nazionale Manzambi ha ritrovato l'amico ginevrino Winsley Boteli, convocato per la prima volta con la selezione maggiore. «Il suo talento si vedeva già quando era all'asilo», ha spiegato. La Svizzera dovrà invece fare a meno dello squalificato Granit Xhaka in Nations League: «È il nostro capitano, una leggenda. Ci manca in campo e fuori, ma vogliamo vincere anche per lui».