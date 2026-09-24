Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Il processo, riporta la RSI, si è svolto con il rito abbreviato.

Le fatture emesse, spiega la radiotelevisione, erano calcolate sui tempi massimi previsti dal tariffario e non da quelli effettivamente trascorsi con i pazienti. In alcuni casi ha anche addebitato prestazioni professionali quando, in realtà, si trovava in realtà all'estero.