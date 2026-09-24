Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Le raffinerie si spostano sul diesel perché... è più caro

A destare preoccupazione e è un rapporto di Goldman Sachs, ripreso dall'agenzia Bloomberg. Il meccanismo è semplice: oggi il diesel rende di più, e così le raffinerie spostano la produzione dalla benzina al gasolio. Questo significa che, verosimilmente, la quantità di benzina in circolazione potrebbe ridursi

Offerta più scarsa, lo sancisce una delle basilari leggi del mercato, si traduce con prezzi in salita: «Il diesel potrebbe salire ancora, ma la benzina offre ora maggiori possibilità di rialzo», scrivono gli analisti della banca d'affari, che consigliano agli investitori di scommettere su un aumento della benzina europea per metà 2027.