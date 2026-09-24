Tunnel Sils-Maloja, l'analisi del sottosuolo per capire la fattibilità dell'opera

«In questo punto abbiamo raggiunto circa una profondità di 44 metri. Ogni giorno riusciamo a perforare tra i due e i cinque metri nel deposito di detriti. Non appena si raggiunge la roccia compatta, i lavori di perforazione procedono più rapidamente», ha spiegato il responsabile del settore geologia e pericoli naturali dell'Ufficio tecnico grigionese, Christoph Nänni, durante un incontro avvenuto ieri in loco con i media.

La strada che collega la Val Bregaglia con la vicina Italia e con l'Alta Engadina da anni è minacciata da slavine in inverno e frane e colate detritiche in estate, eventi che in passato hanno più volte richiesto la chiusura del collegamento. Per aumentarne la sicurezza da decenni si discute della realizzazione di un tunnel. Un progetto che si trova ora in una nuova, inedita fase, ovvero quella delle indagini geologiche.