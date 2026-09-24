Sfida di soffocamento, la nuova tendenza tra i giovani. La polizia «Può costare la vita»

SVITTO - "Sfide di soffocamento": è la nuova challenge che potrebbe circolare tra bambini e adolescenti, un "gioco" che in pochi istanti può avere conseguenze fatali. A far scattare l'allarme sono stati diversi episodi segnalati nel Cantone di Svitto, che hanno spinto la polizia a mettere in guardia giovani e genitori sui gravi rischi di questa pratica.