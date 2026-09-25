L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Particolarmente delicata appare la situazione in Germania, dove le scorte sono inferiori di circa un terzo rispetto ai livelli abituali. Secondo Guzzella, le attuali riserve tedesche sarebbero sufficienti soltanto per un mese invernale. Daniela Decurtins dell'Associazione dell'industria svizzera del gas (VSG) ha però ricordato al Blick che, anche durante l'inverno, il gas continua ad arrivare in Europa attraverso gasdotti e navi cisterna.