Scontro frontale tra ciclisti, interviene la Rega
Il 69enne è stato elitrasportato in ospedale, il 15enne è stato accompagnato con l'ambulanza
HOMBRECHTIKON - Giovedì pomeriggio due ciclisti sono rimasti feriti in seguito a una collisione frontale avvenuta a Feldbach, nel comune di Hombrechtikon (ZH). L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 lungo la pista ciclabile che costeggia la strada tra Hombrechtikon e Feldbach.
Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Zurigo, un uomo di 69 anni stava percorrendo la pista su una eBike quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un ragazzo di 15 anni che procedeva in salita su una bicicletta da corsa. Entrambi sono caduti a terra e hanno riportato ferite.
Il 69enne è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Il giovane ciclista, invece, è stato accompagnato con ferite lievi all’ospedale dal servizio di soccorso dello Spital Männedorf.
La polizia cantonale di Zurigo ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e, insieme alla Procura del Cantone Zurigo, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro.