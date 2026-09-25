Bregy auspica una "piramide delle cure" chiara

Si va prima in farmacia, poi dal medico di base in caso di sintomi più gravi, e solo se necessario si consulta uno specialista o ci si reca in ospedale, ha dichiarato nell'intervista il consigliere nazionale del Vallese. Il nuovo sistema tariffario Tardoc non è ancora sufficientemente equilibrato, in particolare per i medici di base.

Il Centro intende frenare l'aumento dei premi dell'assicurazione malattia grazie a un piano in cinque punti. Oltre a un rafforzamento dell'assistenza di base, Bregy chiede che gli sconti sui medicamenti vengano sistematicamente trasferiti agli assicurati. «Deve valere il seguente principio: chi non trasferisce gli sconti senza una giustificazione sarà sanzionato».