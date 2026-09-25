«Ora voglio farlo anch'io». Quando il Botox dell'amica fa venire voglia

«Voglio restare giovane e bella»

Per Isi invece, ragazza di 23 anni, la decisione è già presa: «Con il mio primo stipendio dopo gli studi mi farò iniettare il Botox». A convincerla sono state anche le colleghe che si sono già sottoposte al trattamento: «Si sono fatte iniettare il Botox sulla fronte e ho pensato: sì, lo voglio anch'io». Il suo obiettivo è prevenire la comparsa delle rughe: «Voglio restare giovane e bella per sempre».