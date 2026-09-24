La Consigliera nazionale Anna Giacometti si dimette già quest'anno

Il 16 settembre la consigliera nazionale bregagliotta aveva dichiarato sempre alla Radiotelevisione romancia che non si sarebbe più candidata alle elezioni del 2027. Allora aveva spiegato di aver bisogno di più tempo per sé e per la famiglia. «Ho due figli che vivono lontano. Uno è in Finlandia e l'altro nel Canton Argovia. Non vedo l'ora di poter trascorrere nuovamente più tempo con loro e di viaggiare», aveva detto. Le motivazioni sono rimaste le stesse.

Dal Comune di Bregaglia a Berna

In qualità di consigliera nazionale, Giacometti fa parte della Commissione delle finanze. È stata eletta al Parlamento nazionale nel 2019 e nel 2023 ha difeso il suo seggio per il PLR. È stata la prima rappresentante della Val Bregaglia a ricoprire questo ruolo. In precedenza era stata per dieci anni - da inizio 2010 a giugno 2020 - la prima sindaca del Comune fusionato di Bregaglia. Dopo la tragica frana del Pizzo Cengalo del 23 agosto 2017 aveva acquisito notorietà in tutta la Svizzera per la sua gestione della crisi.