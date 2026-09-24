Easyjet: dalla Svizzera tre nuove destinazioni verso i Balcani
Sarajevo e Tivat tra le mete estive aggiunte, con voli bisettimanali e pacchetti vacanza dedicati.
Sarajevo e Tivat tra le mete estive aggiunte, con voli bisettimanali e pacchetti vacanza dedicati.
BASILEA / GINEVRA - Easyjet amplia la propria rete di collegamenti dalla Svizzera con tre nuove rotte verso i Balcani. La seconda compagnia aerea più grande del paese introdurrà dal prossimo orario estivo due collegamenti per Sarajevo, in Bosnia, e uno per Tivat, in Montenegro.
Da Ginevra a Sarajevo i voli partiranno ogni giovedì e domenica dal 22 aprile 2027, indica un comunicato odierno. A partire dal 10 maggio la capitale bosniaca sarà inoltre servita due volte alla settimana da Basilea-Mulhouse.
Un'altra nuova rotta collegherà Basilea a Tivat, sulla costa adriatica del Montenegro, a partire dal 30 giugno. Anche questo collegamento sarà offerto due volte alla settimana. Contemporaneamente, il tour operator Easyjet Holidays inserisce il Montenegro nella propria offerta.
Secondo Easyjet i biglietti per i nuovi collegamenti sono prenotabili da subito.