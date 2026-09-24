Svizzera
Il "made in Switzerland" va protetto meglio
Il Consiglio degli Stati approva una mozione urgente di Regazzi per rafforzare le regole sull’uso del marchio svizzero dopo il caso delle scarpe "On" prodotte in Asia.
ON
Fonte Ats
Il "made in Switzerland" va protetto meglio
Il Consiglio degli Stati approva una mozione urgente di Regazzi per rafforzare le regole sull’uso del marchio svizzero dopo il caso delle scarpe "On" prodotte in Asia.
BERNA - Il "Made in Switzerland" va meglio protetto. Lo chiede, con urgenza, il Consiglio degli Stati che ha approvato (35 voti a 5) una mozione del "senatore" Fabio Regazzi (Centro/TI), inoltrata dopo che il fabbricante di scarpe "On" è stato autorizzato ad utilizzare la croce svizzera sui suoi prodotti fabbricati in Asia.
Tale prassi - che non piace alle PMI elvetiche come affermato da Regazzi in qualità anche di presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri USAM - è stata autorizzata dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
A parere dell'imprenditore ticinese, la decisione dell'IPI va annullata. Sono in gioco infatti posti di lavoro in Svizzera.
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