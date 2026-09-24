SVIZZERA
Requisiti di capitale per UBS, la BNS approva
La proposta sul 90% «è buona» anche se il 100%, proposto dal Consiglio federale, «sarebbe stato anche meglio»
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Fonte Ats Ans
Requisiti di capitale per UBS, la BNS approva
La proposta sul 90% «è buona» anche se il 100%, proposto dal Consiglio federale, «sarebbe stato anche meglio»
BERNA - La Banca nazionale svizzera (BNS) approva la decisione della Consiglio degli Stati di aumentare i requisiti di capitale per UBS attraverso la copertura delle filiali estere per il 90% del suo valore con capitale di base di prima classe (CET1).
Come riferisce Bloomberg il vicepresidente della direzione generale Antoine Martin ha sottolineato che la proposta sul 90% «è buona» anche se il 100%, proposto dal Consiglio federale, «sarebbe stato anche meglio da una prospettiva della stabilità finanziaria ma rispettiamo le decisioni del Parlamento».
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