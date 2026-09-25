Otto giovanissimi arrestati dopo due violente aggressioni

Il primo attacco si è verificato la sera di venerdì 11 settembre nel quartiere 4, dove un 21enne svizzero è stato aggredito da un gruppo di persone e ha riportato ferite di media gravità. Circa un’ora dopo, nel quartiere 12, davanti alla stazione di Stettbach, un 25enne spagnolo è stato vittima di un’aggressione simile, riportando anch’egli lesioni significative. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno documentato la brutalità degli attacchi: le vittime sono state colpite all’improvviso, anche con bottiglie di vetro e calci alla testa mentre giacevano indifese a terra.