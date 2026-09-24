Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

ZURIGO - Qualche migliaio di qua, qualche migliaio di là. E alla fine si arriva a una montagna di debiti. È quanto accaduto a un'abbiente coppia del canton Zurigo, che si è trovata banche e creditori con il fiato sul collo. Già, perché i due avevano finito per accumulare 7,9 milioni di franchi di debiti.