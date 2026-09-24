Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
Una coppia residente nel canton Zurigo si è indebitata per un totale di 7,9 milioni di franchi. La casa è ora stata venduta per 6,5 milioni.
Una coppia residente nel canton Zurigo si è indebitata per un totale di 7,9 milioni di franchi. La casa è ora stata venduta per 6,5 milioni.
ZURIGO - Qualche migliaio di qua, qualche migliaio di là. E alla fine si arriva a una montagna di debiti. È quanto accaduto a un'abbiente coppia del canton Zurigo, che si è trovata banche e creditori con il fiato sul collo. Già, perché i due avevano finito per accumulare 7,9 milioni di franchi di debiti.
Di questi, ben 500mila erano legati a forniture di vino, rivela la NZZ, citando anche il mancato pagamento di interessi ipotecari, premi assicurativi e importanti parcelle legali.
Alla fine, dunque, si è arrivati al pignoramento. Ma in questo caso non si parla di una casetta...ma di una villa di 800 metri quadri più giardino situata sulla pregiata collina del Zürichberg e del valore stimato di 9,2 milioni di franchi.
La coppia, oltretutto, vi risiede ancora, precisa il quotidiano zurighese, sottolineando che sulla porta d'entrata è ancora presente un cartello che segnala in italiano la presenza di gatti.
I proprietari, in effetti, non sembrano avere voglia di lasciare la loro dimora e avevano già presentato ricorso all'asta, che però, alla fine, ieri si è tenuta.
Risultato? Dopo svariati rilanci la casa è stata venduta per 6,5 milioni di franchi...ben 2,7 milioni sotto il valore stimato.
Uno degli offerenti presenti sul posto, del resto, ha spiegato alla NZZ che non c'è stata la possibilità di visitare la villa prima dell'asta. L'uomo ha inoltre sottolineato che in tutta probabilità saranno necessari importanti lavori di ristrutturazione, con i relativi costi, il che rappresenta un grosso rischio per l'acquirente. E, non da ultimo, per la coppia c'è ancora la possibilità di un ulteriore ricorso.