Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Una coppia residente nel canton Zurigo si è indebitata per un totale di 7,9 milioni di franchi. La casa è ora stata venduta per 6,5 milioni.
Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
Google Street View
Fonte NZZ
elaborata da Redazione
Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
Una coppia residente nel canton Zurigo si è indebitata per un totale di 7,9 milioni di franchi. La casa è ora stata venduta per 6,5 milioni.

ZURIGO - Qualche migliaio di qua, qualche migliaio di là. E alla fine si arriva a una montagna di debiti. È quanto accaduto a un'abbiente coppia del canton Zurigo, che si è trovata banche e creditori con il fiato sul collo. Già, perché i due avevano finito per accumulare 7,9 milioni di franchi di debiti.

Di questi, ben 500mila erano legati a forniture di vino, rivela la NZZ, citando anche il mancato pagamento di interessi ipotecari, premi assicurativi e importanti parcelle legali.

Alla fine, dunque, si è arrivati al pignoramento. Ma in questo caso non si parla di una casetta...ma di una villa di 800 metri quadri più giardino situata sulla pregiata collina del Zürichberg e del valore stimato di 9,2 milioni di franchi.

La coppia, oltretutto, vi risiede ancora, precisa il quotidiano zurighese, sottolineando che sulla porta d'entrata è ancora presente un cartello che segnala in italiano la presenza di gatti.

I proprietari, in effetti, non sembrano avere voglia di lasciare la loro dimora e avevano già presentato ricorso all'asta, che però, alla fine, ieri si è tenuta.

Risultato? Dopo svariati rilanci la casa è stata venduta per 6,5 milioni di franchi...ben 2,7 milioni sotto il valore stimato.

Uno degli offerenti presenti sul posto, del resto, ha spiegato alla NZZ che non c'è stata la possibilità di visitare la villa prima dell'asta. L'uomo ha inoltre sottolineato che in tutta probabilità saranno necessari importanti lavori di ristrutturazione, con i relativi costi, il che rappresenta un grosso rischio per l'acquirente. E, non da ultimo, per la coppia c'è ancora la possibilità di un ulteriore ricorso.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
asta immobiliarecreditoridebitipignoramentoricorsosvizzeravillavino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
10 ore
74
396

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
11
89

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
2 gior
500

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
1 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
1 gior
54
122

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
1 gior
204

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
1 gior
43
110

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
92

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
84

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
13
27

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
2 gior
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
22
58

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
12 ore
32
69

Auto di lusso nel mirino dei ladri

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
2 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
17 ore
31

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
1 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
1 gior
6
49

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
13 ore

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
1 gior
20
38

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
1 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
2 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
2 gior

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
2 gior
19
52

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
2 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
4
19

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
5 ore
23
58

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
11

Burrasca Ferrari

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
17 ore
3
30

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
45

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
5 ore
1

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
6 ore
110

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
2 gior
5
37

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
3 gior
20
97

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
2 gior
2
31

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
12 ore
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
2 gior
15
39

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
11 ore
3
38

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
3 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
17
59

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
2 gior
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
60

«Xhaka è stato un codardo»

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
40
48

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
4 gior
11
109

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
2 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
17
58

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
1 gior
6
10

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
8 ore
25

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
22
84

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
14 ore
12
31

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
59 min

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
2 ore
12
29

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

La Consigliera nazionale Anna Giacometti si dimette già quest'anno
LIVE
CAMERE FEDERALI
6 ore
10

La Consigliera nazionale Anna Giacometti si dimette già quest'anno

Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?
LIVE
SONDAGGIO TAMEDIA
6 ore

Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
7 ore
20
58

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
7 ore
10
39

«I Moretti erano intimidatori»

La canicola ci è costata cara: 400 milioni nel 2026
LIVE
SVIZZERA
8 ore
1
10

La canicola ci è costata cara: 400 milioni nel 2026

«Il diritto penale minorile va inasprito»
LIVE
SVIZZERA
9 ore
8
53

«Il diritto penale minorile va inasprito»

Tunnel Sils-Maloja, l'analisi del sottosuolo per capire la fattibilità dell'opera
LIVE
GRIGIONI
9 ore
2

Tunnel Sils-Maloja, l'analisi del sottosuolo per capire la fattibilità dell'opera

Easyjet: dalla Svizzera tre nuove destinazioni verso i Balcani
LIVE
SVIZZERA
9 ore
9

Easyjet: dalla Svizzera tre nuove destinazioni verso i Balcani