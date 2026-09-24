«I Moretti erano intimidatori»

«Gaëtan non ha ancora percepito il 'salario della morte' - precisa l'avvocato -, cioè la retribuzione di dicembre, che non è ancora stata versata dai Moretti». I coniugi francesi saranno sentiti nuovamente dalla procura del Canton Vallese a inizio novembre. Nell'inchiesta sulla tragedia, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, sono indagate 17 persone.