«I Moretti erano intimidatori»
Interrogato, il testimone chiave Gaëtan Thomas racconta l'ambiente di lavoro nel locale e la consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza.
Interrogato, il testimone chiave Gaëtan Thomas racconta l'ambiente di lavoro nel locale e la consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza.
TOLONE (FRANCIA) - I Moretti erano «intimidatori» con i loro dipendenti e Jacques era consapevole della pericolosità della schiuma fonoassorbente. Parla Gaëtan Thomas, cameriere francese del «Constellation», rimasto ferito nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Testimone chiave nell'inchiesta, è stato sentito a Tolone (Francia) dagli investigatori francesi e svizzeri, nell'ambito di una rogatoria internazionale.
Braccio destro di Jacques Moretti, è stato infatti Gaëtan a realizzare il video, inviato al suo capo, con cui aveva documentato i lavori di ripristino della spugna che si staccava dal soffitto.
«I Moretti dirigevano tutti nel locale, un carattere abbastanza intimidatorio, c'era un ambiente particolare», racconta alla televisione francese Bfm Laurent Jourdaa, uno dei legali del giovane.
Gaëtan «è il testimone numero uno perché è lui che, qualche giorno prima del dramma, ha prodotto il video dove si vede distintamente il signor Moretti preoccuparsi in maniera assai disinvolta della sicurezza e in particolare della schiuma acustica che cadeva dal soffitto», aggiunge Jean-Claude Guidicelli, l'altro legale del giovane.
«Gaëtan non ha ancora percepito il 'salario della morte' - precisa l'avvocato -, cioè la retribuzione di dicembre, che non è ancora stata versata dai Moretti». I coniugi francesi saranno sentiti nuovamente dalla procura del Canton Vallese a inizio novembre. Nell'inchiesta sulla tragedia, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, sono indagate 17 persone.