Identificato l'uomo trovato morto in un cantiere

Ieri le autorità avevano annunciato il fermo, avvenuto proprio in Polonia, di un uomo sospettato di essere coinvolto nel decesso. La pista privilegiata dagli inquirenti conduce infatti al possibile coinvolgimento di terzi.

Nel frattempo, le autorità hanno lanciato un appello ai testimoni. Chiunque abbia osservato o notato attività sospette domenica 13 settembre 2026, in particolare nel tardo pomeriggio o in serata, nei pressi di Beaumont Road, e possa fornire informazioni utili alle indagini, è invitato a contattare la Polizia cantonale di Berna al numero +41 32 328 21 31.