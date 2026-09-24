BERNA
Identificato l'uomo trovato morto in un cantiere
Si tratta di un cittadino polacco di 40 anni: ieri l'arresto di un presunto responsabile
Polizia cantonale Berna
Fonte Polizia cantonale Berna
Identificato l'uomo trovato morto in un cantiere
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Identificato l'uomo trovato morto in un cantiere
Si tratta di un cittadino polacco di 40 anni: ieri l'arresto di un presunto responsabile
Identificato l'uomo trovato morto in un cantiere
Si tratta di un cittadino polacco di 40 anni: ieri l'arresto di un presunto responsabile
BIEL / BIENNE - È stato identificato l’uomo trovato morto lunedì scorso in un cantiere a Biel/Bienne (BE): si tratta di un cittadino polacco di 40 anni.
Ieri le autorità avevano annunciato il fermo, avvenuto proprio in Polonia, di un uomo sospettato di essere coinvolto nel decesso. La pista privilegiata dagli inquirenti conduce infatti al possibile coinvolgimento di terzi.
Nel frattempo, le autorità hanno lanciato un appello ai testimoni. Chiunque abbia osservato o notato attività sospette domenica 13 settembre 2026, in particolare nel tardo pomeriggio o in serata, nei pressi di Beaumont Road, e possa fornire informazioni utili alle indagini, è invitato a contattare la Polizia cantonale di Berna al numero +41 32 328 21 31.
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