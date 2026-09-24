Confonde l'acceleratore con il freno: distrutta una vetrata
È un 85enne il protagonista dell'incidente avvenuto mercoledì mattina
È un 85enne il protagonista dell'incidente avvenuto mercoledì mattina
AARAU - Un incidente insolito si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 23 settembre ad Aarau: un automobilista di 85 anni ha perso il controllo della propria vettura durante una manovra di parcheggio presso un locale culturale in Tellistrasse.
Secondo le prime ricostruzioni della polizia cantonale argoviese, l’uomo avrebbe probabilmente confuso il pedale dell’acceleratore con quello del freno, causando così un’improvvisa accelerazione del veicolo che è andato a schiantarsi contro la vetrata dell’edificio.
Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso nell’impatto. Tuttavia, i danni materiali sono ingenti: la facciata del locale è stata gravemente danneggiata e un termosifone è stato divelto dalla sua sede. Anche l’auto ha riportato danni significativi.
La polizia cantonale di Argovia è intervenuta sul posto e ha ritirato la patente all’anziano automobilista, che dovrà ora rispondere dell’accaduto presso l’Ufficio della circolazione stradale.