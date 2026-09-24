Confonde l'acceleratore con il freno: distrutta una vetrata

Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso nell’impatto. Tuttavia, i danni materiali sono ingenti: la facciata del locale è stata gravemente danneggiata e un termosifone è stato divelto dalla sua sede. Anche l’auto ha riportato danni significativi.

La polizia cantonale di Argovia è intervenuta sul posto e ha ritirato la patente all’anziano automobilista, che dovrà ora rispondere dell’accaduto presso l’Ufficio della circolazione stradale.