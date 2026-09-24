Arrestato il primogenito del Senatùr

Il provvedimento, firmato dal procuratore Carlo Nocerino, è stato eseguito dai carabinieri italiani che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio.

Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.