Italia
Arrestato il primogenito del Senatùr
Riccardo Bossi deve scontare 5 anni e 9 mesi.
Imago/Granata Images (ARCHIVIO)
Fonte Ats Ans
Arrestato il primogenito del Senatùr
Riccardo Bossi deve scontare 5 anni e 9 mesi.
VARESE - Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato ieri a Busto Arsizio (Varese) in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi.
Il provvedimento, firmato dal procuratore Carlo Nocerino, è stato eseguito dai carabinieri italiani che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio.
Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
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