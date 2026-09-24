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Pass stampa, un giudice obbliga Trump a fare un passo indietro

Il tribunale ordina la riapertura temporanea della sala stampa della Casa Bianca alle principali testate.
Pass stampa, un giudice obbliga Trump a fare un passo indietro
Depositphotos (gints.ivuskans)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Pass stampa, un giudice obbliga Trump a fare un passo indietro
Il tribunale ordina la riapertura temporanea della sala stampa della Casa Bianca alle principali testate.

WASHINGTON - Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per Cnn, Msnbc e Politico, dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Donald Trump.

Nella sentenza emessa questa mattina, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un "giusto processo costituzionalmente adeguato". Ha inoltre affermato che le argomentazioni del governo "offrono scarso sostegno alla presunta esigenza di sicurezza nazionale". Lo riferisce Cnn.

L'ordine restrittivo emesso dal giudice distrettuale Timothy Kelly sospende il divieto per 14 giorni, al fine di concedere più tempo per esaminare il caso.

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