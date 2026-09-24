Colpita la sede del partito di Zelensky, mentre lui parlava all'Onu
Il bilancio degli ultimi attacchi a Kiev è di due morti e 43 feriti
KIEV - Le autorità cittadine di Kiev hanno reso noto che un centro congressi che ospita la sede del partito di Volodymyr Zelensky è stato colpito da un attacco russo proprio mentre il leader ucraino stava tenendo un discorso all'Assemblea Generale dell'Onu a New York.
Lo riporta la Cnn. L'attacco è stato l'ultimo di una serie di raid contro il Paese avvenuti nel corso della giornata.
Complessivamente gli attacchi a Kiev hanno causato due morti e 43 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. Tra i raid, uno è avvenuto vicino a un'università e due al centro congressi, il secondo dei quali mentre Zelensky stava parlando. Il tetto del centro congressi è stato danneggiato e l'incendio scaturito dall'attentato è stato spento, hanno riferito i servizi di emergenza.
Questa mattina, le forze russe avevano anche sganciato quattro bombe aeree sul villaggio ucraino di Oleksandrivka, nella regione del Donetsk, nell'Ucraina orientale, uccidendo almeno cinque persone, secondo quanto riferito dal governatore regionale Vadym Filashkin.
«Oggi, i russi hanno lanciato un attacco missilistico contro Kiev, proprio mentre, durante un incontro con i membri del Congresso, discutevamo della legge di Lindsey Graham e della necessità di rafforzare le sanzioni. La Russia non porrà fine a questa guerra senza pressioni». Lo scrive su Telegram lo stesso Volodymyr Zelensky.
«Mentre le persone dormivano, il cielo si è illuminato a causa delle esplosioni. Ancora una volta, l'obiettivo principale del loro attacco sono Kiev e le infrastrutture civili: edifici residenziali, un ospedale per parti, il settore energetico e la logistica. Al momento, si conoscono due vittime. Le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari e agli amici. Ci sono anche feriti. I servizi di emergenza sono al lavoro: in uno degli edifici, alcune persone sono bloccate. In alcune regioni del paese, la minaccia aerea è ancora in corso», aggiunge Zelensky.
«Ho parlato con Brian Fitzpatrick, Michael Quigley, Marcy Kaptur, Jared Golden, Joe Wilson e Gregory Meeks proprio di come difendersi da tutto questo - afferma ancora Zelensky - Ogni attacco è dovuto al fatto che la pressione sull'aggressore non è ancora totale e la Russia ritiene di poter continuare a ricorrere al terrore missilistico. Attualmente, gli Stati Uniti hanno l'opportunità di reagire con forza. Sono necessari sistemi di intercettazione missilistica per proteggere le vite. È necessario implementare sanzioni contro la Russia e contro coloro che la aiutano a guadagnare. Ringrazio entrambi i partiti per la loro disponibilità ad aiutare a proteggere le vite», conclude.