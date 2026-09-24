«La nostra volontà di mantenere le armi nucleari è irreversibile»

Choe ha criticato i colloqui tenutisi a New York durante i quali è stato ribadito l'impegno alla «completa» denuclearizzazione della Corea del Nord ed è stato rivolto un appello a Pyongyang affinché torni al dialogo.

«Come ministra degli Esteri della Corea del Nord, riaffermo e ribadisco con la massima fermezza la volontà incrollabile del nostro Stato di mantenere le armi nucleari per tutte le epoche, una volontà irreversibile in ogni circostanza e che resterà immutata per sempre», ha dichiarato Choe.