«La nostra volontà di mantenere le armi nucleari è irreversibile»
Critiche da Pyongyang al recente trilaterale Stati Uniti-Corea del Sud-Giappone
Critiche da Pyongyang al recente trilaterale Stati Uniti-Corea del Sud-Giappone
PYONGYANG - La volontà della Corea del Nord di mantenere le proprie armi nucleari «per tutte le epoche» è «irreversibile». Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui criticando i recenti colloqui trilaterali tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone. Lo riferiscono i media statali nordcoreani citati da Yonhap.
Choe ha criticato i colloqui tenutisi a New York durante i quali è stato ribadito l'impegno alla «completa» denuclearizzazione della Corea del Nord ed è stato rivolto un appello a Pyongyang affinché torni al dialogo.
«Come ministra degli Esteri della Corea del Nord, riaffermo e ribadisco con la massima fermezza la volontà incrollabile del nostro Stato di mantenere le armi nucleari per tutte le epoche, una volontà irreversibile in ogni circostanza e che resterà immutata per sempre», ha dichiarato Choe.