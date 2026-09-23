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Tre persone escono da un tombino vicino all'hotel di Netanyahu: indagini a New York

Nypd e Secret Service stanno cercando di identificare tre individui avvistati a Midtown Manhattan.
Tre persone escono da un tombino vicino all'hotel di Netanyahu: indagini a New York
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Tre persone escono da un tombino vicino all'hotel di Netanyahu: indagini a New York
Nypd e Secret Service stanno cercando di identificare tre individui avvistati a Midtown Manhattan.

NEW YORK - La polizia di New York (Nypd) e il Secret Service statunitense stanno indagando dopo che tre persone sono state viste uscire strisciando da un tombino vicino all'hotel dove alloggerà il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in occasione dell'Assemblea generale dell'Onu. Lo riferisce la Cnn citando fonti delle forze dell'ordine.

I tre individui sono usciti da un tombino a Midtown Manhattan, nei pressi di Park Avenue, per poi allontanarsi a bordo di due veicoli distinti. Non sono stati effettuati arresti. Nypd e Secret Service stanno esaminando filmati, dati dei lettori di targhe e altri strumenti nel tentativo di identificarli.

Secondo le fonti citate, tra i 130 leader mondiali presenti all'Assemblea generale dell'Onu Netanyahu è considerato una delle personalità a «massimo rischio» protette dal Secret Service.

La polizia ha tuttavia ricordato che negli ultimi mesi sono stati registrati diversi episodi di persone introdottesi nella rete fognaria dopo un temporale alla ricerca di oggetti di valore o rottami metallici.
L'episodio sarebbe riconducibile alla stessa casistica, ma, «per eccesso di cautela», vista la concomitanza con l'Assemblea generale dell'Onu e la delicatezza del luogo, sono in corso ulteriori controlli di sicurezza con i partner federali.

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