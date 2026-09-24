2'200 miliardi di dollari a tavola: la cena dei Paperoni alla Casa Bianca

Il più ricco di tutti è Elon Musk, valutato da Forbes 962,5 miliardi di dollari davanti al fondatore di Amazon Jeff Bezos, «numero due» tra i ricchi del pianeta con una fortuna valutata 374,3 miliardi. Ci sarà poi Michael Dell, fondatore dell'omonimo colosso dei computer, con 271,5 miliardi, mentre Meta sarà rappresentata dal fondatore Mark Zuckerberg (252,5 miliardi) davanti a Jensen Huang di Nvidia (198.1 miliardi).

La lista degli invitati comprende lo stato maggiore della Silicon Valley e della tecnologia americana. Secondo Bloomberg, saranno presenti il Ceo di Microsoft Satya Nadella, Tim Cook, l'ex numero uno di Apple, con patrimoni personali stimati in 1,4 e 3,1 miliardi di dollari, i vertici di OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman, ai quali vengono attribuite fortune rispettivamente di 3,3 e 25,5 miliardi di dollari, oltre all'ad di Google Sundar Pichai (1,6 miliardi).