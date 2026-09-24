Attacco con coltello in un convento in Polonia: un morto e quattro feriti

Stando a una portavoce della procura citata da TVN24, l'uomo sarebbe entrato nel terreno del convento nelle prime ore del mattino. Le persone colpite sono state ricoverate con ferite da taglio e una di loro è successivamente deceduta in ospedale. L'arma utilizzata sarebbe un coltello da cucina. Dinamica e movente restano al momento da chiarire.

Una testimone ha raccontato all'emittente che il 31enne avrebbe aggredito improvvisamente diversi religiosi prima della messa, per poi dirigersi verso un bar all'interno del complesso e attaccare altre persone.