Attacco con coltello in un convento in Polonia: un morto e quattro feriti
Arrestato un 31enne con un passaporto ucraino. Ancora da chiarire la dinamica e il movente dell'aggressione.
WARSCHAU - Un uomo è morto e altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello avvenuto in un convento di benedettine a Jaroslaw, nel sud-est della Polonia. Lo ha comunicato la polizia locale.
Secondo l'emittente TVN24, la vittima sarebbe un religioso. Il presunto aggressore, un uomo di 31 anni, è stato arrestato. La polizia ha riferito che aveva con sé un passaporto ucraino.
Stando a una portavoce della procura citata da TVN24, l'uomo sarebbe entrato nel terreno del convento nelle prime ore del mattino. Le persone colpite sono state ricoverate con ferite da taglio e una di loro è successivamente deceduta in ospedale. L'arma utilizzata sarebbe un coltello da cucina. Dinamica e movente restano al momento da chiarire.
Una testimone ha raccontato all'emittente che il 31enne avrebbe aggredito improvvisamente diversi religiosi prima della messa, per poi dirigersi verso un bar all'interno del complesso e attaccare altre persone.
Il convento si trova a circa 35 chilometri dal confine con l'Ucraina e da anni offre assistenza ai profughi di guerra ucraini arrivati in Polonia. La direttrice del convento ha dichiarato a TVN24 di avere «la sensazione che si tratti di un attacco contro il bene che viene fatto qui».