Meta spolvera il Tamagotchi
È stato presentato Muse Charm, un piccolo dispositivo IA in formato tascabile che ricorda l'ovetto digitale simbolo della fine degli anni Novanta e dell'inizio del nuovo millennio.
È stato presentato Muse Charm, un piccolo dispositivo IA in formato tascabile che ricorda l'ovetto digitale simbolo della fine degli anni Novanta e dell'inizio del nuovo millennio.
MONDO - Un piccolo ovetto digitale, colorato, appeso alla tasca dei jeans. Bisognava nutrirlo, accudirlo, controllarlo di continuo. Per i Millennial e i primi della Gen Z basta un'immagine per riaccendere i ricordi: il Tamagotchi. Ora quell'icona degli anni Novanta e dei primi Duemila sembra pronta a tornare. Solo che, questa volta, di mezzo c'è (ovviamente) l'intelligenza artificiale.
Meta punta sull'effetto nostalgia presentando il Muse Charm: un piccolo schermo, un avatar digitale e le dimensioni di un portachiavi, in un formato che ricorda inevitabilmente il celebre animaletto virtuale. Mark Zuckerberg lo ha presentato alla conferenza per sviluppatori Meta Connect del 23 e 24 settembre, mostrando un dispositivo pensato per portare l'AI fuori dallo smartphone e sempre più vicino alla vita quotidiana.
L'obiettivo è infatti avere l'intelligenza artificiale letteralmente a portata di mano, senza nemmeno dover estrarre il telefono. Muse Charm dovrebbe consentire di utilizzare l'assistente Muse direttamente dal piccolo gadget. Secondo il «Financial Times», l'AI potrebbe ordinare generi alimentari, prenotare viaggi e persino aiutare nella gestione delle finanze. Il dispositivo dispone di display, microfono, due fotocamere e connessione 5G.
Ma c'è ancora da aspettare: Zuckerberg ha precisato che il prodotto non è del tutto pronto.
Il richiamo al Tamagotchi, intanto, non è passato inosservato. Sui social sono comparsi rapidamente paragoni e reazioni, in un mix di nostalgia, entusiasmo e ironia.
Per capire se il nuovo "Tamagotchi dell'AI" riuscirà davvero a conquistare il pubblico potrebbe non essere necessario aspettare a lungo. Il debutto potrebbe arrivare già entro la fine dell'anno: il «Financial Times» indica dicembre, mentre DPA parla più genericamente di un lancio entro fine anno. Restano però due grandi incognite: in quali Paesi sarà disponibile e, soprattutto, quanto costerà. Meta, per ora, non ha comunicato il prezzo.
E mentre l'AI accelera e si fa sempre più spazio nelle nostre vite, questo ovetto di nuova generazione porta con sé curiosità e qualche timore. Finiremo per volerlo a tutti i costi o l'intelligenza artificiale ha già conquistato abbastanza spazio nelle nostre vite?