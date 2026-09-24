Meta spolvera il Tamagotchi

Meta punta sull'effetto nostalgia presentando il Muse Charm: un piccolo schermo, un avatar digitale e le dimensioni di un portachiavi, in un formato che ricorda inevitabilmente il celebre animaletto virtuale. Mark Zuckerberg lo ha presentato alla conferenza per sviluppatori Meta Connect del 23 e 24 settembre, mostrando un dispositivo pensato per portare l'AI fuori dallo smartphone e sempre più vicino alla vita quotidiana.