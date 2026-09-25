Estate rovente, produzione di gelati Migros ai massimi
Le ondate di calore hanno spinto la domanda, con una crescita a due cifre rispetto all'estate 2023. In alcuni impianti di Delica la produzione è proseguita 24 ore su 24.
ZURIGO - L'estate rovente ha dato una spinta notevole alla produzione di gelati di Migros: il colosso del commercio al dettaglio ha prodotto più gelati che negli ultimi anni, complici le ondate di calore che hanno caratterizzato la stagione.
«Abbiamo registrato una crescita percentuale a due cifre rispetto all'ultima estate calda del 2023», ha indicato oggi una portavoce all'agenzia Awp, senza fornire cifre precise. La spinta è iniziata in giugno, con la prima ondata di calore che ha generato una domanda molto elevata; ma anche in seguito, nel pieno dell'estate, l'attività dell'azienda Delica è rimasta su livelli alti. Di conseguenza, la capacità produttiva è stata utilizzata al massimo per soddisfare la domanda: «Su alcuni impianti abbiamo prodotto addirittura per 24 ore su 24 e abbiamo portato le capacità fino al massimo», ha spiegato l'addetta stampa.
Particolarmente richiesti, a causa delle alte temperature, sono stati i ghiaccioli e i sorbetti. Ma, più in generale, anche cornetti e vasetti monoporzione hanno registrato un andamento molto positivo. «Più alte sono le temperature, maggiore è, per esperienza, la domanda di gelati più leggeri e rinfrescanti», ha osservato l'addetta alla comunicazione. Il prodotto più venduto resta il gelato Crème d'Or Vanille nella vaschetta da 1 litro; molto richiesti sono stati anche i marchi bene affermati come Foca, Scimmia e Orso, oltre a Megastar, Fun e i cornetti M-Budget.
Migros domina la produzione elvetica di gelati. Nell'impresa industriale Delica di Meilen di Zurigo vengono prodotte fino a 70 tonnellate di gelato al giorno, per un totale di 250 prodotti diversi. Di questi, 160 si trovano sugli scaffali Migros, mentre gli altri sono destinati alla ristorazione o sono produzioni per conto terzi. Secondo quanto comunicato in passato, Delica produce 9'000 tonnellate di gelato all'anno, circa la metà della produzione nazionale venduta in Svizzera.