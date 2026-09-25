Estate rovente, produzione di gelati Migros ai massimi

Particolarmente richiesti, a causa delle alte temperature, sono stati i ghiaccioli e i sorbetti. Ma, più in generale, anche cornetti e vasetti monoporzione hanno registrato un andamento molto positivo. «Più alte sono le temperature, maggiore è, per esperienza, la domanda di gelati più leggeri e rinfrescanti», ha osservato l'addetta alla comunicazione. Il prodotto più venduto resta il gelato Crème d'Or Vanille nella vaschetta da 1 litro; molto richiesti sono stati anche i marchi bene affermati come Foca, Scimmia e Orso, oltre a Megastar, Fun e i cornetti M-Budget.

Migros domina la produzione elvetica di gelati. Nell'impresa industriale Delica di Meilen di Zurigo vengono prodotte fino a 70 tonnellate di gelato al giorno, per un totale di 250 prodotti diversi. Di questi, 160 si trovano sugli scaffali Migros, mentre gli altri sono destinati alla ristorazione o sono produzioni per conto terzi. Secondo quanto comunicato in passato, Delica produce 9'000 tonnellate di gelato all'anno, circa la metà della produzione nazionale venduta in Svizzera.