Licenziate dal Centro Sanitario Bregaglia: saranno indennizzate

Il sindacato aveva organizzato assemblee con il personale, incontrato le lavoratrici, coinvolto le autorità e portato il caso all'attenzione dell'opinione pubblica e dei media. Aveva inoltre contestato le modalità con cui erano state prese le decisioni, il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del personale e una gestione che, secondo la VPOD, aveva generato forte insicurezza tra dipendenti.

Di fronte alla decisione iniziale del Consiglio d'amministrazione del CSB di non tornare sui propri passi, la VPOD aveva cercato una soluzione attraverso il dialogo, chiedendo al Centro di sostenere economicamente le lavoratrici e favorirne il reinserimento professionale. Dopo gli incontri con il presidente del Consiglio d'amministrazione, non essendo state individuate soluzioni concrete, la vertenza era infine arrivata davanti alla Pretura.