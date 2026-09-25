Licenziate dal Centro Sanitario Bregaglia: saranno indennizzate
L'accordo è stato annunciato oggi dalla VPOD. La vicenda era iniziata nel febbraio del 2025. Il sindacato chiede ora assunzione di responsabilità, rispetto per il personale e un nuovo approccio nella gestione delle relazioni di lavoro
BREGAGLIA - Il Centro Sanitario Bregaglia ha riconosciuto, nell'ambito di un accordo, delle indennità alle quattro infermiere licenziate nel 2025. Lo comunica il sindacato VPOD, che aveva promosso un'azione legale dopo mesi di mobilitazione, assemblee, interventi pubblici e iniziative sindacali.
La vicenda era iniziata l'11 febbraio 2025, quando le quattro lavoratrici, tutte con una lunga anzianità di servizio, erano state convocate singolarmente e informate della disdetta del loro contratto. La VPOD era intervenuta chiedendo il ritiro dei licenziamenti e contestando che potessero essere considerati una normale operazione di riorganizzazione aziendale.
Il sindacato aveva organizzato assemblee con il personale, incontrato le lavoratrici, coinvolto le autorità e portato il caso all'attenzione dell'opinione pubblica e dei media. Aveva inoltre contestato le modalità con cui erano state prese le decisioni, il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del personale e una gestione che, secondo la VPOD, aveva generato forte insicurezza tra dipendenti.
Di fronte alla decisione iniziale del Consiglio d'amministrazione del CSB di non tornare sui propri passi, la VPOD aveva cercato una soluzione attraverso il dialogo, chiedendo al Centro di sostenere economicamente le lavoratrici e favorirne il reinserimento professionale. Dopo gli incontri con il presidente del Consiglio d'amministrazione, non essendo state individuate soluzioni concrete, la vertenza era infine arrivata davanti alla Pretura.
A seguito dell'azione legale promossa dal sindacato, il CSB ha quindi riconosciuto delle indennità alle lavoratrici nell'ambito di un accordo. Per la VPOD si tratta di un risultato importante e di una parziale riparazione, pur senza cancellare la perdita del posto di lavoro e i mesi di incertezza, preoccupazione e difficoltà vissuti dalle quattro infermiere.
Secondo il sindacato, l'esito della vertenza dimostra inoltre che la scelta di ricorrere agli strumenti legali è stata corretta e rappresenta un messaggio per tutto il personale del Centro Sanitario Bregaglia sulla necessità di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
La VPOD ritiene tuttavia che la vicenda non possa considerarsi conclusa con il pagamento delle indennità e chiede una riflessione sulle modalità con cui furono prese le decisioni, sul rapporto con il personale e sulle condizioni di lavoro all'interno del CSB. Già nel 2025 il sindacato aveva chiesto di ristabilire una collaborazione con il Centro, anche attraverso regole chiare e condivise per la tutela del personale.
Per la VPOD, dunque, le indennità rappresentano soltanto un primo passo. Il sindacato chiede ora assunzione di responsabilità, rispetto per il personale e un nuovo approccio nella gestione delle relazioni di lavoro.