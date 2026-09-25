«Basta promozione economica»

«Abbiamo criteri di assegnazione chiari, come l'occupazione minima», spiega a questo proposito l'esponente del Centro. «Inoltre, hanno la precedenza le persone cresciute a Zugo», aggiunge, «non so se sia politicamente corretto, ma noi procediamo così». Il motivo è presto spiegato. «Sa qual è il bacino di utenza della città di Zugo?», chiede l'intervistato. «Il mondo intero. Tasse basse, ambiente sicuro, paesaggi incantevoli: potremmo costruire 100'000 appartamenti e li venderemmo tutti. Non è possibile soddisfare la domanda, ma si può gestire l'assegnazione».

Keiser dice di non avere praticamente alcun contatto con gli Expat, i lavoratori stranieri ad alto reddito che convergono su Zugo. «Naturalmente mi rendo conto che in certi luoghi il tedesco viene parlato sempre meno, che la vita cittadina sta cambiando e che alcune usanze si stanno perdendo, come quella di vendere il giornale di Carnevale la mattina presto. Ma queste cose non si possono fermare».