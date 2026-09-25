Scontro frontale a Birr: quattro feriti
A innescare l'incidente è stata l'invasione di corsia da parte di una delle due auto
A innescare l'incidente è stata l'invasione di corsia da parte di una delle due auto
BIRR - Un incidente stradale si è verificato giovedì pomeriggio a Birr (AG). Poco dopo le 15.15, un uomo di 67 anni alla guida di una Ford ha improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con una Mercedes che procedeva regolarmente.
Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone. Il conducente della Ford ha riportato lesioni lievi, mentre la sua passeggera di 55 anni è stata trasportata in ospedale con ferite di entità lieve-moderata. Sulla Mercedes, il conducente di 86 anni ha subito ferite di media gravità, mentre la passeggera di 76 anni ha riportato traumi lievi-moderati. Tutti i feriti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.
I due veicoli hanno riportato danni ingenti. La Zentralstrasse è rimasta chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata.
Le cause che hanno portato il conducente della Ford a invadere la corsia opposta sono ancora in fase di accertamento. La polizia cantonale ha ritirato la patente al 67enne.