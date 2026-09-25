Scontro frontale a Birr: quattro feriti

Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone. Il conducente della Ford ha riportato lesioni lievi, mentre la sua passeggera di 55 anni è stata trasportata in ospedale con ferite di entità lieve-moderata. Sulla Mercedes, il conducente di 86 anni ha subito ferite di media gravità, mentre la passeggera di 76 anni ha riportato traumi lievi-moderati. Tutti i feriti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.