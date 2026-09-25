Nestlé dice addio alle capsule da tè "Special.T" dopo 16 anni
Il sistema sarà ritirato in Svizzera e in altri sei Paesi europei. Capsule disponibili fino a esaurimento scorte
VEVEY - Nestlé interrompe dopo 16 anni il suo sistema di capsule da tè "Special.T". Il gruppo alimentare si ritira progressivamente dall'offerta in Svizzera e in altri sei Paesi europei, secondo quanto comunicato sul sito del marchio. Per primo ne aveva dato notizia 20 Minuten.
Oltre alla Svizzera, il ritiro riguarda Germania, Austria, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Le capsule saranno vendute fino a esaurimento delle scorte e Nestlé prevede che rimarranno disponibili fino alla fine di febbraio 2027. La vendita di nuove macchine "Special.T" è invece già cessata. Per gli apparecchi ancora in garanzia, il servizio clienti resterà attivo fino ad allora.
Nestlé spiega la decisione con il cambiamento delle abitudini di consumo del tè a casa e con una revisione del proprio portafoglio. Il gruppo intende concentrare maggiormente le risorse su marchi e categorie che presentano prospettive di crescita a lungo termine.
Lanciato nel 2010, "Special.T" riprendeva il concetto delle bevande porzionate già utilizzato con il caffè Nespresso. La macchina riconosceva il tipo di tè e regolava automaticamente la temperatura dell'acqua e il tempo di infusione.
Già nel 2021 Nestlé aveva ridimensionato l'attività, trasferendo completamente la vendita delle capsule dal commercio al dettaglio al proprio negozio online. All'epoca un portavoce aveva spiegato che il prodotto non era stato sufficientemente redditizio nel commercio.