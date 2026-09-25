Nestlé dice addio alle capsule da tè "Special.T" dopo 16 anni

Oltre alla Svizzera, il ritiro riguarda Germania, Austria, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Le capsule saranno vendute fino a esaurimento delle scorte e Nestlé prevede che rimarranno disponibili fino alla fine di febbraio 2027. La vendita di nuove macchine "Special.T" è invece già cessata. Per gli apparecchi ancora in garanzia, il servizio clienti resterà attivo fino ad allora.