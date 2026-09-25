Svizzera tra i migliori paesi per il turismo

L'Indice mostra inoltre che il turismo sta affrontando sfide sempre più impegnative. Tra il 2024 e il 2026, i viaggi sono diventati meno accessibili in tre economie su quattro, mentre gli investimenti nel turismo non sono riusciti a tenere il passo con l'aumento della domanda e la carenza di manodopera ha minacciato l'ulteriore crescita. Anche i benefici per le comunità locali si sono ridotti, evidenziando che un maggior numero di visitatori non si traduce automaticamente in migliori condizioni di vita o in posti di lavoro di qualità superiore, in particolare nelle destinazioni in cui il turismo è altamente stagionale.