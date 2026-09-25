Valora punta forte anche in Germania: vuole aprire fino a 1000 negozi

Un ruolo centrale in questa evoluzione dovrebbe essere svolto dai negozi Avec, che nel paese a nord del Reno sono già in fase di crescita in collaborazione con Deutsche Bahn. L'espansione concerne comunque anche l'Austria: Valora ha concluso un accordo per più di 100 punti vendita all'interno delle stazioni di servizio BP.

La componente estera diventerà così sempre più importante per il gruppo. Oggi Valora realizza circa la metà del proprio fatturato di 2,9 miliardi di franchi fuori dalla Confederazione; in futuro, secondo Mueller, la quota sarà «nettamente superiore al 50%». La Germania è già attualmente il mercato più importante dopo la Svizzera: sul posto sono in particolare attivi i chioschi Cigo, le panetterie Backwerk e la catena di ristorazione Frittenwerk.