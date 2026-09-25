La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

FRAUENFELD / BELLINZONA - «All’inizio, dico la verità, non ho dato molto peso alla questione. Finché si tratta di e-mail, le considero spam e le cancello». Per il nostro lettore, però, la situazione è diventata più preoccupante quando, a distanza di poco tempo, ha trovato nella buca delle lettere due solleciti di pagamento da 642 franchi per l'abbonamento a servizi di intelligenza artificiale pensati per scrivere testi e risolvere problemi sessuali.