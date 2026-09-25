Sparatoria di Zugo, 25 anni dopo: «Avevo paura e pensavo ai miei cari»
Il ricordo di Heinz Tännler, allora granconsigliere e oggi direttore delle finanze. Lo spettro della strage lo tormenta ancora oggi.
ZUGO - Il direttore delle finanze zughese Heinz Tännler (UDC) è sopravvissuto all'attentato di Zugo di 25 anni fa. Il 66enne, all'epoca granconsigliere, è l'unico membro ancora in carica del Governo o del Parlamento cantonale ad aver vissuto in prima persona quell'evento. I ricordi lo tormentano ancora oggi.
Keystone-ATS: Heinz Tännler, nel 2001 a Zugo si è verificato il peggior attentato della storia svizzera. Cosa le viene in mente, per prima cosa, quando pensa al 27 settembre?
Heinz Tännler: «Sono diverse le immagini che mi tornano in mente e mi sconvolgono. Una scena mi è rimasta particolarmente impressa. L'allora granconsigliere Martin Döbeli (PLR) giaceva accanto a me per tutta la durata dell'attentato, praticamente a portata di mano. Aveva riportato gravi ferite alla testa a causa degli spari e gemeva. Non potevo aiutarlo. Morì più tardi sull'elicottero che lo stava trasportando in ospedale. Non dimenticherò mai nemmeno l'immagine dell'attentatore che irrompe nella sala, sparando a casaccio e provocando un vero e proprio massacro».
Come ha vissuto il momento dell'attentato?
«È stata una paura atroce. Sa, non sono una persona timorosa, ma in quel momento avevo paura, paura di morire. Tremavo. Nella mia mente vedevo le immagini dei miei cari e mi congedavo da loro».
Che segno ha lasciato in lei quella giornata?
«Potrei descriverle l'intero attentato quasi secondo per secondo. È come un film che non si dimentica mai. Oggi, 25 anni dopo, mi rendo conto che oggi potrei non essere seduto a questo tavolo a parlare con Lei. Ho avuto una grande fortuna che altri non hanno avuto, ciò mi rattrista».
Lei era seduto proprio vicino alla porta d'ingresso; le persone sedute accanto a lei non sono sopravvissute all'attentato.
«Quando l'attentatore ha fatto irruzione mi sono gettato a sinistra sotto una scrivania. È così che sono sopravvissuto e ho subìto solo lievi ferite».
Che ferite ha riportato?
«Avevo gli occhi iniettati di sangue e non vedevo più nulla, perché dopo una pausa negli spari avevo alzato lo sguardo: in quel momento è esploso un secchio pieno di esplosivo. In seguito ho dovuto sottopormi a diverse cure all'occhio sinistro in una clinica oftalmologica».
Come ha elaborato quanto vissuto?
«Ne ho parlato con la mia famiglia. La sera, quando ci siamo ritrovati tutti insieme, ci siamo abbracciati. Alla mia moglie di allora ho detto fin da subito che non volevo parlare continuamente di quanto era successo, era il mio modo di fare. Volevo rimettermi in sesto grazie alla vita familiare e al lavoro. Ognuno ha affrontato l'esperienza a modo suo».
Chi lo desiderava poteva rivolgersi ai Care Team. Ha approfittato di questa possibilità?
«Sì, per fortuna c'era questa possibilità, sicuramente ha aiutato molte persone. Io ho deciso di affrontare la situazione in modo diverso: volevo tornare alla vita quotidiana il più presto possibile e lasciarmi alle spalle quanto era successo. Forse l'ho rimosso troppo presto, lo ammetto apertamente. Dopo un certo periodo è riemerso, ma a quel punto sono riuscito a gestirlo».
Quando avete potuto tornare a riunirvi nell'aula del Gran Consiglio?
«All'inizio ci siamo riuniti nell'edificio protetto della polizia, in modo che l'aula del Gran Consiglio potesse essere ristrutturata. Solo circa tre anni dopo siamo potuti tornarvi. Le pareti, i soffitti e le finestre erano rimasti gli stessi; erano invece cambiati la disposizione dei posti a sedere e tutto l'arredamento. A ciò si aggiungevano i controlli d'accesso da parte della polizia e altre misure di sicurezza».
A livello politico il clima politico è cambiato a seguito dell'attentato?
«Per alcune settimane la situazione politica è rimasta tranquilla: il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato erano decimati, non era chiaro come si sarebbe andati avanti. Nel frattempo si svolgevano i funerali e le cerimonie funebri. Un anno dopo l'attentato, nel 2002, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del governo e del parlamento. In seguito la politica è proseguita come prima e come funziona ancora oggi. L'attentato non ha modificato in modo duraturo la cultura del dibattito. Ed è un bene che sia così».
Cosa ha significato il 27 settembre 2001 per il Canton Zugo?
«Dimostra che anche una democrazia aperta può essere vulnerabile a eventi così terribili. Non è scontato che non accada nulla. Ovunque, e quindi anche nel Canton Zugo, ci sono persone che non si sentono coinvolte e che a seconda della situazione reagiscono di conseguenza. Sa bene che la libertà d'espressione non garantisce che le persone siano soddisfatte al 100%».
L'attentato ha cambiato il suo senso di sicurezza?
«Rimango paralizzato per qualche secondo quando vengono sbattute delle porte. Per questo non riesco a sedermi proprio dietro una porta. E poi non mi siedo mai sotto un lampadario: all'epoca cadde a terra proprio accanto a me»
Come si dovrebbe commemorare quel giorno, 25 anni dopo?
«Questo deve deciderlo ognuno per sé. C'è chi piange in silenzio. Altri partecipano a una funzione commemorativa. Altri ancora non vogliono affatto che gli venga ricordato l'attentato».
E lei, personalmente, cosa ne pensa?
«Non parteciperò alla messa commemorativa. Penserò ai familiari e ai defunti. Era una bella mattina di settembre, 25 anni fa. Nel pomeriggio avremmo dovuto partecipare alla gita del Gran Consiglio. Tutti non vedevano l'ora. Purtroppo non se ne è fatto nulla».