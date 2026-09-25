Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZUGO

Sparatoria di Zugo, 25 anni dopo: «Avevo paura e pensavo ai miei cari»

Il ricordo di Heinz Tännler, allora granconsigliere e oggi direttore delle finanze. Lo spettro della strage lo tormenta ancora oggi.
Sparatoria di Zugo, 25 anni dopo: «Avevo paura e pensavo ai miei cari»
Archivio Tages-Anzeiger
Fonte Stephan Weber, Keystone-ATS
elaborata da Redazione
Sparatoria di Zugo, 25 anni dopo: «Avevo paura e pensavo ai miei cari»
Il ricordo di Heinz Tännler, allora granconsigliere e oggi direttore delle finanze. Lo spettro della strage lo tormenta ancora oggi.

ZUGO - Il direttore delle finanze zughese Heinz Tännler (UDC) è sopravvissuto all'attentato di Zugo di 25 anni fa. Il 66enne, all'epoca granconsigliere, è l'unico membro ancora in carica del Governo o del Parlamento cantonale ad aver vissuto in prima persona quell'evento. I ricordi lo tormentano ancora oggi.

Keystone-ATS: Heinz Tännler, nel 2001 a Zugo si è verificato il peggior attentato della storia svizzera. Cosa le viene in mente, per prima cosa, quando pensa al 27 settembre?
Heinz Tännler: «Sono diverse le immagini che mi tornano in mente e mi sconvolgono. Una scena mi è rimasta particolarmente impressa. L'allora granconsigliere Martin Döbeli (PLR) giaceva accanto a me per tutta la durata dell'attentato, praticamente a portata di mano. Aveva riportato gravi ferite alla testa a causa degli spari e gemeva. Non potevo aiutarlo. Morì più tardi sull'elicottero che lo stava trasportando in ospedale. Non dimenticherò mai nemmeno l'immagine dell'attentatore che irrompe nella sala, sparando a casaccio e provocando un vero e proprio massacro».

Come ha vissuto il momento dell'attentato?
«È stata una paura atroce. Sa, non sono una persona timorosa, ma in quel momento avevo paura, paura di morire. Tremavo. Nella mia mente vedevo le immagini dei miei cari e mi congedavo da loro».

Che segno ha lasciato in lei quella giornata?
«Potrei descriverle l'intero attentato quasi secondo per secondo. È come un film che non si dimentica mai. Oggi, 25 anni dopo, mi rendo conto che oggi potrei non essere seduto a questo tavolo a parlare con Lei. Ho avuto una grande fortuna che altri non hanno avuto, ciò mi rattrista».

Lei era seduto proprio vicino alla porta d'ingresso; le persone sedute accanto a lei non sono sopravvissute all'attentato.
«Quando l'attentatore ha fatto irruzione mi sono gettato a sinistra sotto una scrivania. È così che sono sopravvissuto e ho subìto solo lievi ferite».

Che ferite ha riportato?
«Avevo gli occhi iniettati di sangue e non vedevo più nulla, perché dopo una pausa negli spari avevo alzato lo sguardo: in quel momento è esploso un secchio pieno di esplosivo. In seguito ho dovuto sottopormi a diverse cure all'occhio sinistro in una clinica oftalmologica».

Come ha elaborato quanto vissuto?
«Ne ho parlato con la mia famiglia. La sera, quando ci siamo ritrovati tutti insieme, ci siamo abbracciati. Alla mia moglie di allora ho detto fin da subito che non volevo parlare continuamente di quanto era successo, era il mio modo di fare. Volevo rimettermi in sesto grazie alla vita familiare e al lavoro. Ognuno ha affrontato l'esperienza a modo suo».

Chi lo desiderava poteva rivolgersi ai Care Team. Ha approfittato di questa possibilità?
«Sì, per fortuna c'era questa possibilità, sicuramente ha aiutato molte persone. Io ho deciso di affrontare la situazione in modo diverso: volevo tornare alla vita quotidiana il più presto possibile e lasciarmi alle spalle quanto era successo. Forse l'ho rimosso troppo presto, lo ammetto apertamente. Dopo un certo periodo è riemerso, ma a quel punto sono riuscito a gestirlo».

Quando avete potuto tornare a riunirvi nell'aula del Gran Consiglio?
«All'inizio ci siamo riuniti nell'edificio protetto della polizia, in modo che l'aula del Gran Consiglio potesse essere ristrutturata. Solo circa tre anni dopo siamo potuti tornarvi. Le pareti, i soffitti e le finestre erano rimasti gli stessi; erano invece cambiati la disposizione dei posti a sedere e tutto l'arredamento. A ciò si aggiungevano i controlli d'accesso da parte della polizia e altre misure di sicurezza».

A livello politico il clima politico è cambiato a seguito dell'attentato?
«Per alcune settimane la situazione politica è rimasta tranquilla: il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato erano decimati, non era chiaro come si sarebbe andati avanti. Nel frattempo si svolgevano i funerali e le cerimonie funebri. Un anno dopo l'attentato, nel 2002, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del governo e del parlamento. In seguito la politica è proseguita come prima e come funziona ancora oggi. L'attentato non ha modificato in modo duraturo la cultura del dibattito. Ed è un bene che sia così».

Cosa ha significato il 27 settembre 2001 per il Canton Zugo?
«Dimostra che anche una democrazia aperta può essere vulnerabile a eventi così terribili. Non è scontato che non accada nulla. Ovunque, e quindi anche nel Canton Zugo, ci sono persone che non si sentono coinvolte e che a seconda della situazione reagiscono di conseguenza. Sa bene che la libertà d'espressione non garantisce che le persone siano soddisfatte al 100%».

L'attentato ha cambiato il suo senso di sicurezza?
«Rimango paralizzato per qualche secondo quando vengono sbattute delle porte. Per questo non riesco a sedermi proprio dietro una porta. E poi non mi siedo mai sotto un lampadario: all'epoca cadde a terra proprio accanto a me»

Come si dovrebbe commemorare quel giorno, 25 anni dopo?
«Questo deve deciderlo ognuno per sé. C'è chi piange in silenzio. Altri partecipano a una funzione commemorativa. Altri ancora non vogliono affatto che gli venga ricordato l'attentato».

E lei, personalmente, cosa ne pensa?
«Non parteciperò alla messa commemorativa. Penserò ai familiari e ai defunti. Era una bella mattina di settembre, 25 anni fa. Nel pomeriggio avremmo dovuto partecipare alla gita del Gran Consiglio. Tutti non vedevano l'ora. Purtroppo non se ne è fatto nulla».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
strageSvizzerazugo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
23 ore
84
420

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
12
90

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
1 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
2 gior
54
126

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
202

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
1 gior
43
111

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
18 ore
36
87

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
6 ore
13
55

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
18 ore
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
94

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
89

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
16 ore
45
73

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
13
26

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
19 ore
137

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
22
58

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
3 gior
508

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
13 ore
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
32
68

Auto di lusso nel mirino dei ladri

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
2 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
1 gior
33

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
1 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
1 gior
6
47

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
2 gior
20
37

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
1 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
12

Burrasca Ferrari

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
3 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
4 ore

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
44

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
39

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
2 gior
2
31

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
3 gior
5
37

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
20 ore
13
36

Arrestato il primogenito del Senatùr

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
2 gior
15
39

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
20 ore
12
52

«I Moretti erano intimidatori»

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
17
58

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
41
49

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
59

«Xhaka è stato un codardo»

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
20 ore
31
68

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
6 ore
6
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
23 ore
24
52

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
22 ore
26

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
3 gior
4
18

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
10

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
57

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
12
31

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
3 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
La zanzara tigre dilaga: perché il Ticino è in prima linea
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
44 sec

La zanzara tigre dilaga: perché il Ticino è in prima linea

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
3 min

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

Stretta sulle pigioni abusive, ecco il piano del Governo
LIVE
SVIZZERA
1 ora
2

Stretta sulle pigioni abusive, ecco il piano del Governo

Le voci su Morgan Stanley spingono il titolo UBS
LIVE
MERCATI
1 ora

Le voci su Morgan Stanley spingono il titolo UBS

«Basta promozione economica»
LIVE
ZUGO
1 ora

«Basta promozione economica»

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
10
52

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Una tossina fungina che fa dormire le "fabbriche proteine"
LIVE
SVIZZERA
1 ora
2
5

Una tossina fungina che fa dormire le "fabbriche proteine"

Scontro frontale a Birr: quattro feriti
LIVE
ARGOVIA
2 ore
2

Scontro frontale a Birr: quattro feriti

Economisti correggono al rialzo i pronostici di crescita
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1

Economisti correggono al rialzo i pronostici di crescita

Svizzera tra i migliori paesi per il turismo
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3

Svizzera tra i migliori paesi per il turismo