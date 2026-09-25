Sparatoria di Zugo, 25 anni dopo: «Avevo paura e pensavo ai miei cari»

A livello politico il clima politico è cambiato a seguito dell'attentato?

«Per alcune settimane la situazione politica è rimasta tranquilla: il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato erano decimati, non era chiaro come si sarebbe andati avanti. Nel frattempo si svolgevano i funerali e le cerimonie funebri. Un anno dopo l'attentato, nel 2002, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del governo e del parlamento. In seguito la politica è proseguita come prima e come funziona ancora oggi. L'attentato non ha modificato in modo duraturo la cultura del dibattito. Ed è un bene che sia così».

Cosa ha significato il 27 settembre 2001 per il Canton Zugo?

«Dimostra che anche una democrazia aperta può essere vulnerabile a eventi così terribili. Non è scontato che non accada nulla. Ovunque, e quindi anche nel Canton Zugo, ci sono persone che non si sentono coinvolte e che a seconda della situazione reagiscono di conseguenza. Sa bene che la libertà d'espressione non garantisce che le persone siano soddisfatte al 100%».