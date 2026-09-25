Economisti correggono al rialzo i pronostici di crescita

Vengono per contro riconsiderate in ribasso le stime relative all'inflazione. Nell'anno in corso i prezzi dovrebbero salire dello 0,6% (0,7% in giugno), nel 2027 dello 0,7% (0,8%) e, tra cinque anni, dello 0,8% (0,9%). Le prospettive relative alla situazione del mercato del lavoro rimangono pressoché invariate: il tasso di disoccupazione è visto al 3,1% nel 2026, al 3,0% nei dodici mesi successivi e al 2,9% tra un lustro.

Il tasso di cambio dell'euro rispetto al franco, che è aumentato negli ultimi due mesi, dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile: il corso si attesterà a 0,93 fra tre mesi e a 0,92 fra un anno; per il dollaro i valori medi sono rispettivamente 0,81 e 0,80. Infine, rispetto al sondaggio di giugno gli specialisti si mostrano più cauti nella loro valutazione dell'andamento futuro del mercato azionario: gli analisti prevedono un indice SPI di circa 19'725 punti fra un trimestre, leggermente al di sotto del livello attuale, mentre fra dodici mesi dovrebbe raggiungere 20'633 punti.