Uno sgravio sul carburante? Berna dice no: «I prezzi alti incentivano a risparmiare»

Un rincaro che pesa (anche tanto)

I costi del carburante pesano soprattutto su artigiani, agricoltori e pendolari. Le richieste di un sostegno pubblico si fanno sempre più insistenti e anche diversi parlamentari guardano al Dipartimento federale dell'economia, guidato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Per lui, però, un intervento per alleggerire la situazione è escluso.