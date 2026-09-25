La zanzara tigre dilaga e il Ticino è in prima linea

Il rapporto - che si basa su dati raccolti nel corso di oltre un decennio - evidenzia come la situazione vari notevolmente a seconda delle regioni. Come noto, la zanzara tigre è ormai presente in tutto il Ticino - dove è stata individuata per la prima volta nel 2003 - ma si è estesa anche lungo il territorio dei cantoni di Basilea Città e Ginevra, mentre si è insediata a livello regionale in Argovia, Basilea Campagna, Grigioni, San Gallo, Vaud, Vallese e Zurigo. In altri dieci cantoni è stata invece rilevata solo sporadicamente, mentre in sei non è finora stata individuata.