Sicurezza sul percorso casa-scuola, ultimo incontro formativo

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento ATA Pedibus Ticino, si rivolge a tutti gli adulti coinvolti nel progetto Pedibus: genitori, nonni, zii e volontari. La formazione, gratuita e aperta sia ai nuovi accompagnatori sia a chi ha già esperienza, sarà guidata da Mattia Da Dalt, addetto alla prevenzione della Polizia cantonale, Servizio comunicazione, media e prevenzione. Attraverso un approccio pratico e coinvolgente, Da Dalt offrirà consigli utili per riconoscere i potenziali rischi e accompagnare i bambini in modo più sicuro e consapevole.