Sicurezza sul percorso casa-scuola, ultimo incontro formativo
A guidare l'appuntamento di lunedì 28 settembre sarà Mattia Da Dalt, addetto alla prevenzione della Polizia cantonale
A guidare l'appuntamento di lunedì 28 settembre sarà Mattia Da Dalt, addetto alla prevenzione della Polizia cantonale
CHIASSO - Lunedì 28 settembre alle 17.30, le scuole elementari di Chiasso ospiteranno l’ultimo appuntamento del 2026 di “Più sicuri insieme, passo dopo passo”, un incontro dedicato alla sicurezza stradale per chi accompagna i bambini nel tragitto casa-scuola.
L’iniziativa, promossa dal Coordinamento ATA Pedibus Ticino, si rivolge a tutti gli adulti coinvolti nel progetto Pedibus: genitori, nonni, zii e volontari. La formazione, gratuita e aperta sia ai nuovi accompagnatori sia a chi ha già esperienza, sarà guidata da Mattia Da Dalt, addetto alla prevenzione della Polizia cantonale, Servizio comunicazione, media e prevenzione. Attraverso un approccio pratico e coinvolgente, Da Dalt offrirà consigli utili per riconoscere i potenziali rischi e accompagnare i bambini in modo più sicuro e consapevole.
Accompagnare i bambini a piedi non è solo un gesto di responsabilità, ma anche un’opportunità per promuovere attività fisica, autonomia e socialità. Un’attenzione condivisa alla sicurezza contribuisce a rendere il percorso verso la scuola più sereno per tutti.
L’incontro rappresenta anche un’occasione per confrontarsi con altri adulti, scambiare esperienze e rafforzare la rete di chi ogni giorno si prende cura dei più piccoli. Al termine della formazione, sarà offerto un aperitivo informale.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione scrivendo a ticino@pedibus.ch.
Il progetto Pedibus è promosso dall’ATA Associazione traffico e ambiente in Ticino, con il sostegno del Fondo di sicurezza stradale, in collaborazione con il Dipartimento del Territorio, l’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, nell’ambito del Programma d’azione cantonale “Promozione della salute” 2025-2028 e con il supporto di Promozione Salute Svizzera.