StraLugano, l'invasione dei 9000 (anche dall'estero)
Un weekend tutto da correre e da ammirare dall'alto, grazie alla mongolfiera al Parco del Tassino
LUGANO - Lugano si prepara a ospitare uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: la StraLugano. Da sabato 26 settembre, circa 9.000 podisti provenienti dal Ticino, da tutti i Cantoni svizzeri e dall’estero animeranno le strade della città, trasformandola in un grande palcoscenico dedicato alla corsa e allo sport.
Le ultime fasi organizzative sono in corso per garantire una manifestazione che, ancora una volta, coinvolgerà migliaia di appassionati, famiglie, accompagnatori e pubblico. La StraLugano si conferma così come uno degli appuntamenti principali del calendario sportivo ticinese, capace di unire atleti esperti, neofiti e chi desidera semplicemente vivere l’atmosfera di una grande festa cittadina.
Oltre alle gare, la manifestazione propone iniziative pensate per tutti: dai runner più esperti a chi si avvicina per la prima volta alla corsa, fino alle famiglie e ai curiosi. Tra le attività collaterali, è previsto anche il volo ancorato con la Mongolfiera accessibile. Per motivi di sicurezza, l’evento non si svolgerà al Parco Ciani come inizialmente previsto, ma sarà ospitato al Parco del Tassino domenica 27 settembre, dalle 8.30 alle 12.00.
La città è pronta ad accogliere i protagonisti di questa edizione: i 9.000 podisti che si sfideranno lungo il suggestivo lungolago del Ceresio, in una due giorni all’insegna dello sport e della condivisione.