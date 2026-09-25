StraLugano, l'invasione dei 9000 (anche dall'estero)

Le ultime fasi organizzative sono in corso per garantire una manifestazione che, ancora una volta, coinvolgerà migliaia di appassionati, famiglie, accompagnatori e pubblico. La StraLugano si conferma così come uno degli appuntamenti principali del calendario sportivo ticinese, capace di unire atleti esperti, neofiti e chi desidera semplicemente vivere l’atmosfera di una grande festa cittadina.