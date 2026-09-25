Premiati i migliori apprendisti del settore elettrico

Nel suo intervento, il Presidente di EIT.ticino ha espresso vive congratulazioni ai premiati, sottolineando come il loro successo rappresenti il risultato di impegno personale, qualità della formazione professionale e dedizione delle aziende formatrici. Ha inoltre ricordato che, anche in un'epoca caratterizzata da una crescente digitalizzazione e dall'avvento dell'intelligenza artificiale, il ruolo delle professioni artigianali e tecniche rimane fondamentale.

«La tecnologia può supportare, ottimizzare e rendere più efficienti molti processi, ma avremo sempre bisogno di donne e uomini capaci di progettare, installare, costruire, mantenere e trasformare le idee in realtà concrete. Le professioni dell'artigianato rappresentano una componente essenziale della nostra economia e della qualità di vita della nostra società». Il Presidente ha infine evidenziato come il settore elettrico si trovi oggi al centro delle grandi trasformazioni energetiche e digitali, offrendo ai giovani professionisti prospettive lavorative solide, stimolanti e ricche di opportunità di crescita.