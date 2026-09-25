Premiati i migliori apprendisti del settore elettrico
Le aziende formatrici e la qualità dell'insegnamento valorizzate in un contesto di trasformazioni digitali ed energetiche.
Le aziende formatrici e la qualità dell'insegnamento valorizzate in un contesto di trasformazioni digitali ed energetiche.
VEZIA - Il Centro Studi Bancari (Villa Negroni) di Vezia ha fatto da cornice ieri, giovedì 24 settembre, alla cerimonia di premiazione dei migliori apprendisti che hanno concluso con successo la loro formazione nel settore elettrico.
Sono stati premiati i migliori apprendisti nelle professioni di Elettricista di montaggio AFC, Installatore elettricista AFC, Informatico degli edifici AFC (domotica) e Pianificatore elettricista AFC.
I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base delle eccellenti medie ottenute agli esami finali:
- Elettricista di montaggio AFC: 1 medaglia d’oro (media 5.6); 1 medaglia d’argento (media 5.4) e 2 di bronzo (media 5.2 – 5.0)
- Installatore elettricista AFC: 3 medaglie d’oro (media 5.6 – 5.5), 2 medaglie d’argento (media 5.3) e 7 medaglie di bronzo (5.2 – 5.1 – 5.0)
- Informatico degli edifici AFC (domotica): 2 medaglie di bronzo (media 5.2)
- Pianificatore elettricista AFC: 3 medaglie di argento (media 5.4 – 5.3); 3 medaglie di bronzo (media 5.2 – 5.0)
Nel suo intervento, il Presidente di EIT.ticino ha espresso vive congratulazioni ai premiati, sottolineando come il loro successo rappresenti il risultato di impegno personale, qualità della formazione professionale e dedizione delle aziende formatrici. Ha inoltre ricordato che, anche in un'epoca caratterizzata da una crescente digitalizzazione e dall'avvento dell'intelligenza artificiale, il ruolo delle professioni artigianali e tecniche rimane fondamentale.
«La tecnologia può supportare, ottimizzare e rendere più efficienti molti processi, ma avremo sempre bisogno di donne e uomini capaci di progettare, installare, costruire, mantenere e trasformare le idee in realtà concrete. Le professioni dell'artigianato rappresentano una componente essenziale della nostra economia e della qualità di vita della nostra società». Il Presidente ha infine evidenziato come il settore elettrico si trovi oggi al centro delle grandi trasformazioni energetiche e digitali, offrendo ai giovani professionisti prospettive lavorative solide, stimolanti e ricche di opportunità di crescita.