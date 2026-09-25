Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

Nel colloquio successivo, avvenuto il 9 marzo, Perriard ha quindi ricevuto la lettera di licenziamento. «Si lavora 38 anni per un’azienda e in una conversazione di 90 secondi si è fuori», commenta, amareggiato. Quello stesso giorno ha dovuto restituire il badge e l’auto aziendale e anche il numero aziendale, che usava privatamente, è stato disattivato dopo pochi giorni. «Ho ricevuto un SMS e meno di 30 secondi dopo non avevo più rete, mi hanno staccato tutto», dice.