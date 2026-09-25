Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram
È successo venerdì pomeriggio a Ginevra. L'animale, ferito ma vivo, è stato affidato alle cure di un centro specializzato dopo aver causato la temporanea sospensione del servizio.
È successo venerdì pomeriggio a Ginevra. L'animale, ferito ma vivo, è stato affidato alle cure di un centro specializzato dopo aver causato la temporanea sospensione del servizio.
GINEVRA - Un passeggero decisamente fuori dal comune ha movimentato venerdì pomeriggio la circolazione dei Transports publics genevois (TPG). Un cigno è infatti atterrato sul tetto di un tram della linea 14, nei pressi della fermata Servette, attirando gli sguardi sorpresi e divertiti dei viaggiatori.
L'insolito episodio è avvenuto poco dopo le 13 e ha costretto a interrompere per oltre un quarto d'ora le linee 14 e 18 in direzione Meyrin. I passeggeri a bordo del tram immobilizzato sono stati fatti scendere.
Sul posto è stato chiamato il Service d'incendie et de secours (SIS), ma quando i pompieri sono arrivati il cigno era già caduto dal tetto. A terra, l'animale presentava una ferita al becco, ha spiegato il capitano Nicolas Millot. È stato quindi affidato al Centre ornithologique de réadaptation de Genthod per ricevere le cure necessarie.
Interventi del genere sono molto rari e non privi di rischi, sia per gli animali sia per i soccorritori, vista la presenza delle linee elettriche sui veicoli o nelle immediate vicinanze. Millot ha precisato che, prima dell'intervento dei pompieri, l'alimentazione elettrica deve essere interrotta.
Non è comunque la prima volta che un cigno crea scompiglio sulla rete ginevrina: un episodio simile si era verificato nell'aprile del 2022 nei pressi di place Bel-Air, vicino alle acque del Rodano.