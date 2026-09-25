Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram

Sul posto è stato chiamato il Service d'incendie et de secours (SIS), ma quando i pompieri sono arrivati il cigno era già caduto dal tetto. A terra, l'animale presentava una ferita al becco, ha spiegato il capitano Nicolas Millot. È stato quindi affidato al Centre ornithologique de réadaptation de Genthod per ricevere le cure necessarie.

Interventi del genere sono molto rari e non privi di rischi, sia per gli animali sia per i soccorritori, vista la presenza delle linee elettriche sui veicoli o nelle immediate vicinanze. Millot ha precisato che, prima dell'intervento dei pompieri, l'alimentazione elettrica deve essere interrotta.