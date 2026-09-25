Maxi richiamo VW: possibile difetto allo sterzo per milioni di veicoli

Il problema riguarda anche quasi 700'000 Audi Q3 a livello mondiale, prodotte tra il 31 ottobre 2017 e il 23 maggio 2024. Secondo il KBA sono coinvolte anche Seat Ateca e Tarraco prodotte tra aprile 2016 e settembre 2024, ma il numero esatto dei veicoli potenzialmente interessati non era inizialmente noto. Nei dati dell'autorità non figuravano invece, in un primo momento, informazioni relative ad altri marchi del gruppo come Skoda.

Audi ha spiegato che il problema è emerso durante controlli di qualità interni su determinati lotti di produzione della Q3. In particolari condizioni ambientali e dopo un lungo periodo di utilizzo con esposizione al sale stradale, la vite di fissaggio dello sterzo può corrodersi. Se la corrosione progredisce, in casi isolati potrebbe essere compromessa la funzionalità dello sterzo.