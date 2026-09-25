Maxi richiamo VW: possibile difetto allo sterzo per milioni di veicoli
Coinvolti modelli Volkswagen, Audi e Seat. Una vite di fissaggio potrebbe corrodersi e, in casi isolati, compromettere la funzionalità dello sterzo.
Coinvolti modelli Volkswagen, Audi e Seat. Una vite di fissaggio potrebbe corrodersi e, in casi isolati, compromettere la funzionalità dello sterzo.
Diversi milioni di veicoli del gruppo Volkswagen potrebbero presentare un problema allo sterzo legato al rischio di rottura di una vite. Lo riferisce l'Ufficio federale tedesco per i trasporti automobilistici, secondo cui il fissaggio deve essere sostituito con una vite più resistente alla corrosione. La notizia era stata anticipata dal portale T-online.
Per Volkswagen sono potenzialmente interessati quasi 2,16 milioni di veicoli in tutto il mondo. Si tratta dei modelli Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy e Golf prodotti tra il 24 settembre 2013 e il 1° luglio 2024.
Il problema riguarda anche quasi 700'000 Audi Q3 a livello mondiale, prodotte tra il 31 ottobre 2017 e il 23 maggio 2024. Secondo il KBA sono coinvolte anche Seat Ateca e Tarraco prodotte tra aprile 2016 e settembre 2024, ma il numero esatto dei veicoli potenzialmente interessati non era inizialmente noto. Nei dati dell'autorità non figuravano invece, in un primo momento, informazioni relative ad altri marchi del gruppo come Skoda.
Audi ha spiegato che il problema è emerso durante controlli di qualità interni su determinati lotti di produzione della Q3. In particolari condizioni ambientali e dopo un lungo periodo di utilizzo con esposizione al sale stradale, la vite di fissaggio dello sterzo può corrodersi. Se la corrosione progredisce, in casi isolati potrebbe essere compromessa la funzionalità dello sterzo.
«Finora non si sono verificati casi di danni a persone o ulteriori danni materiali in relazione a questo problema», ha precisato Audi. Nell'ambito di un richiamo precauzionale, i proprietari dei veicoli interessati saranno invitati a recarsi in officina, dove la vite verrà sostituita. Una dichiarazione di Volkswagen non era inizialmente disponibile.