Parata di miliardari alla cena di Stato: da Musk a Cook, ecco chi sedeva al tavolo principale

Al tavolo principale, ci sono Donald e Melania Trump la coppia presidenziale cinese, Elon Musk (Space X), Tim Cook (Apple) e Jensen Huang (Nvidia). Nella lista c'è anche Lisa Su, la numero uno del colosso dei chip AMD: Su e Huang sono non solo cugini, ma anche due taiwanesi di successo.

Presenti Jeff Bezos (Amazon), Michael Dell (Dell) e Sundar Pichai (Google). E poi Jane Fraser (Citigroup), Mark Zuckerberg (Meta), David Solomon (Goldman Sachs), Stephen Schwarzman (Blackstone), Jamie Dimon (JpMorgan), Cristiano Amon (Qualcomm), Albert Bourla (Pfizer), Larry Fink (Blackrock) e David Ellison (Paramount Skydance). E, come sempre, numerosi membri della famiglia Trump: Ivanka Trump con la figlia, il padre di Melania Trump, Eric e Lara Trump, nonché Tiffany Trump con il marito.