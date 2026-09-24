Proteste per Netanyahu all'Onu, arrestata l'attrice Susan Sarandon

La protesta si è svolta due isolati a sud del quartier generale delle Nazioni Unite ed era organizzata da Jewish Voice for Peace. Secondo quanto riferito, vi hanno partecipato circa 250 persone.

Parla Netanayhu: decine di diplomatici lasciano l'aula

Intanto, quando Netanyahu è entrato all'Assemblea Generale dell'Onu per tenere il suo discorso, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota. Ci sono stati anche cori pro-Palestina.