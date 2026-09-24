Netanyahu all'Onu: l'accusa di genocidio è «la più grande menzogna del secolo»

Ripercorrendo l'attacco del 7 ottobre e ricordando il fratello ucciso, Netanyahu ha detto: «Vinceremo, non abbiamo altra scelta». E ha accusato Hamas di avere ucciso sopravvissuti dell'Olocausto, stuprato donne e ucciso bambini, aggiungendo che Israele ha «combattuto come leoni» su sette fronti.

Poi ha attaccato il sindaco di New York Zohran Mamdani definendolo «il sindaco antisemita di New York» e accusandolo di avere ripetutamente accusato falsamente Israele di genocidio.