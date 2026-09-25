Trump accoglie Xi tra sfarzo e distensione, ma restano le tensioni

Xi ha parlato di «molti nuovi accordi» raggiunti nei colloqui con Trump, senza fornire dettagli, e ha invitato le due potenze ad agire responsabilmente. Secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, i leader hanno discusso anche della situazione in Medio Oriente, della guerra in Ucraina e della penisola coreana. Sul delicato dossier di Taiwan, Xi ha ribadito la posizione di Pechino, auspicando che Washington gestisca la questione «con prudenza» e si opponga all'indipendenza dell'isola.