Trump accoglie Xi tra sfarzo e distensione, ma restano le tensioni
A Washington toni concilianti tra USA e Cina e «nuovi accordi» senza dettagli. Sullo sfondo Taiwan, Iran, Ucraina e dazi
A Washington toni concilianti tra USA e Cina e «nuovi accordi» senza dettagli. Sullo sfondo Taiwan, Iran, Ucraina e dazi
WASHINGTON - Molto sfarzo e toni concilianti, nonostante i numerosi dossier che dividono Stati Uniti e Cina. Donald Trump ha accolto a Washington il presidente cinese Xi Jinping, elogiando le relazioni tra i due Paesi. Durante il banchetto di Stato di giovedì sera, il presidente americano ha riconosciuto le differenze tra i due sistemi, sostenendo tuttavia che le parti non si siano «mai comprese così bene come ora».
Xi ha parlato di «molti nuovi accordi» raggiunti nei colloqui con Trump, senza fornire dettagli, e ha invitato le due potenze ad agire responsabilmente. Secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, i leader hanno discusso anche della situazione in Medio Oriente, della guerra in Ucraina e della penisola coreana. Sul delicato dossier di Taiwan, Xi ha ribadito la posizione di Pechino, auspicando che Washington gestisca la questione «con prudenza» e si opponga all'indipendenza dell'isola.
La visita si svolge mentre i rapporti tra le due maggiori economie mondiali restano segnati da tensioni commerciali e geopolitiche. Subito dopo l'arrivo di Xi e della moglie Peng Liyuan negli Stati Uniti, mercoledì, Washington ha annunciato una nuova tregua nella disputa sui dazi, inizialmente non confermata da Pechino. Possibili nuove sanzioni statunitensi contro la Russia potrebbero inoltre coinvolgere la Cina, importante acquirente di energia russa, mentre la guerra in Iran e la situazione nello Stretto di Hormuz rappresentano un altro terreno di confronto.
Per Xi si tratta del primo viaggio negli Stati Uniti dal 2023 e della prima visita di Stato con ricevimento alla Casa Bianca dal 2015. Si ipotizza inoltre un nuovo incontro tra i due presidenti nel corso dell'anno, in occasione del vertice Apec a Shenzhen o del G20 a Miami.
Xi conclude oggi la visita a Washington. Prima della partenza è previsto un nuovo incontro con Trump, con una cerimonia del tè e una successiva visita agli Archivi Nazionali per vedere i documenti fondativi degli Stati Uniti.