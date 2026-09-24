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Mamdani risponde a Netanyahu: «Le sue bugie non cambiano il mandato d'arresto della Cpi»

Il sindaco di New York risponde al premier israeliano, che all'Onu lo ha definito «antisemita» e «amico di Hamas».
Mamdani risponde a Netanyahu: «Le sue bugie non cambiano il mandato d'arresto della Cpi»
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Mamdani risponde a Netanyahu: «Le sue bugie non cambiano il mandato d'arresto della Cpi»
Il sindaco di New York risponde al premier israeliano, che all'Onu lo ha definito «antisemita» e «amico di Hamas».

NEW YORK - Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha replicato all'attacco del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che intervenendo all'Onu lo ha accusato di essere un «antisemita» e un «amico di Hamas».

«Come ha fatto più volte, Netanyahu ha usato il suo discorso per ripetere bugie prive di fondamento, volte a edulcorare il genocidio dei palestinesi», ha dichiarato.

Il sindaco della Grande Mela ha quindi richiamato il procedimento della Corte penale internazionale: «Nessuna menzogna può cambiare il fatto che è destinatario di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità».

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