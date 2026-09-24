Mamdani risponde a Netanyahu: «Le sue bugie non cambiano il mandato d'arresto della Cpi»

«Come ha fatto più volte, Netanyahu ha usato il suo discorso per ripetere bugie prive di fondamento, volte a edulcorare il genocidio dei palestinesi», ha dichiarato.

Il sindaco della Grande Mela ha quindi richiamato il procedimento della Corte penale internazionale: «Nessuna menzogna può cambiare il fatto che è destinatario di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità».