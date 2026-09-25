Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto

Durante l'interrogatorio, le due donne avrebbero ammesso di aver vissuto per circa due anni con il corpo nell'abitazione. Stando a «El País», la vedova avrebbe raccontato che il marito era morto sul divano. Madre e figlia lo avrebbero poi coperto con una coperta e trasportato in una stanza.

A far scattare l'intervento delle autorità sarebbero stati i vicini, allarmati dall'accumulo di rifiuti attorno all'abitazione. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato la casa in stato di abbandono e, al suo interno, il cadavere ormai fortemente decomposto.